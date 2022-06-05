Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Норвегией, уже на передовой, сообщает у себя в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов - то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов - руль, вместо механической - коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей", - пишет Залужный.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

По его словам, гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем, как полагает Залужный, "мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние".

Скриншот: Facebook/Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

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