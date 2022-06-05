Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ракетные удары по Киеву. Он призвал Запад к новым санкциям и поставкам оружия.

Об этом он написал в Twitter.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель - убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц - новые санкции, большее оружие", - написал он.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, утром 5 июня войска РФ нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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