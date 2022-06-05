Утром в воскресенье, 5 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Несколько взрывов прозвучало в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, удары пришлись по объектам инфраструктуры. Жертв, по предварительным данным, нет.

"В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - рассказал Кличко.

Генштаб в своей сводке утром 5 июня упомянул, что войска РФ продолжают наносить ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре страны, в частности - в Киеве.

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

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