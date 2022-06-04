Украина предложила Индии стать гарантом безопасности после войны
Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности. Также Индия оказывает Украине материальную помощь.
Об этом сообщает The Hindu.
"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, медикаментов, а также некоторой технической и финансовой помощи", - сказал дипломатический источник изданию.
По его словам, на сегодняшний день общий объем помощи из Индии составляет около 230 тонн. Кроме того, большой объем был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартира которых находится в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.
"Это отдельная помощь на сумму около 7-8 млн долларов", - заявил источник.
Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.
Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".
Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".
В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.