Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с польскими журналистами рассказал, какими видит гарантии безопасности для нашей страны.

"Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле "люди – часы", - сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что речь идет о помощи в первые 24 часа конфликта.

"Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении принятом заранее прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить", - уточнил он.

Также президент Украины рассказал, что называет подобную систему United-24. По его мнению, элементы этой конструкции "должны находиться в тех или иных частях Европы".

"Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь", - резюмировал он.

Исходя из цитат Зеленского, он не исключает, что помощь должна быть оказана, в том числе, непосредственно войсками стран-гарантов (формула "люди-часы"). Причем в первые сутки, что в общем-то даже более строго, чем обязательства в рамках Северо-Атлантического альянса.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.