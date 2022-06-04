Армия РФ может полностью захватить Луганскую область в течение двух недель, но это будет стоить ей больших потерь среди личного состава.

Такой прогноз публикует Институт изучения войны со ссылкой на Минобороны Великобритании.

А вот выйти дальше, за пределы Луганской области, без пополнения живой силы и техники РФ не удастся.

Сейчас ради захвата одного Северодонецка, войска РФ по всем остальным направлениям перешли к оборонным действиям. Это позволило им добиться незначительных успехов в восточной части города, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.

Также по данным Института, почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров. Войска РФ провели неудачные попытки штурма к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.

Дела для россиян усложняются еще и тем, что у них нет надлежащего медицинского обеспечения, из-за чего российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей.

В Херсонской области российские войска не смогли вернуть утраченные позиции и продолжили защищать ранее занятые рубежи.

А в самом Херсоне и Мелитополе уже начали выдавать российские паспорта, хотя люди сопротивляются.

Ранее американский журналист опубликовал карту с ситуацией в Северодонецке. РФ контролирует 2/3 города.

Отметим, что британская разведка увидела причину успехов РФ на Донбассе в ее авиации.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.