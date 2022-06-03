В пятницу, 3 июня, мэр российской столицы приехал в Сергей Собянин приехал в "ЛНР".

Он заявил, что Москва будет помогать "восстанавливать" Луганск и Донецк.

"Отметим, в последнее время такие визиты идут все чаще", - обращает внимание на этот факт телеграм-канал "Политика Страны".

Между Москвой и "властями" Луганска также подписано соглашение о том, что они стали "городами-побратимами".

Напомним, в России захотели воссоздать "макрорегион Донбасс", раньше он включал территории Украины и РФ.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.