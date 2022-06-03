В Николаеве пляжи и места отдыха на прибрежных зонах будут закрыты для посетителей во время военного положения. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета, сообщают 3 июня на официальном сайте горсовета.

Также запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

Городская власть просит полицию обеспечить соблюдение запрета.

Ранее аналогичный запрет на посещение пляжей и водный отдых ввел военный комендант Очакова.

На пляжах Одессы полиция уже задерживает купающихся в море.

Как писала "Страна", 2 июня российские войска нанесли удар по Николаевской области четырьмя крылатыми ракетами.

Напомним также, что 1 июня после обстрелов Николаева погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждения получили 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.