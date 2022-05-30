В Николаевской области под обстрел попал Новый Буг. Пострадал центр города, загорелись аптека и магазин. Фото
Ночью россияне обстреляли город Новый Буг в Николаевской области, который расположен на трассе Кривой-Рог - Николаев.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По данным ГСЧС, из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелись аптека и магазин на Площади Свободы. Спасатели ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров.
Ночью горсовет сообщал о значительных разрушениях в центре населенного пункта.
В сети также публикуют видео последствий удара по центру населённого пункта Новый Буг. Судя по кадрам, пострадало много строений.
Напомним, позавчера российские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела ранены гражданские. Жители города ранее рассказали об обстрелах.
Также мы писали, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.