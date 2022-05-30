Ночью россияне обстреляли город Новый Буг в Николаевской области, который расположен на трассе Кривой-Рог - Николаев.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По данным ГСЧС, из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелись аптека и магазин на Площади Свободы. Спасатели ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров.

Ночью горсовет сообщал о значительных разрушениях в центре населенного пункта.

В сети также публикуют видео последствий удара по центру населённого пункта Новый Буг. Судя по кадрам, пострадало много строений.

Напомним, позавчера российские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела ранены гражданские. Жители города ранее рассказали об обстрелах.

Также мы писали, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.