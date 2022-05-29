Жители Корабельного района Николаева рассказывают о вчерашних обстрелах города.

"Тут полный, так сказать, капец. Я не знаю, сколько это будет стоить. Полностью нет балкона, нет ни окон, ни дверей, ни бытовой техники. Все разбито. Дети только все наладили, молодая семья, и ничего нет", - говорит одна из жительниц.

На видео показаны последствия обстрелов города. В жилых домах полностью вылетели окна, а также разрушены балконы, в некоторых квартирах разрушены части комнат.

Напомним, вчера в результате утреннего обстрела Николаева один человек погиб, как минимум шестеро гражданских ранены. По меньшей мере два боеприпаса взорвались во дворах многоэтажек. Разрушены несколько высоток. На опубликованных фото можно заметить, что после взрывов в доме выбиты стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов, повалены деревья.

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