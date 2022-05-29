Утром 29 мая в очередной раз обстреляны приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Наблюдатели зафиксировали около 20 "приходов" с территории противника на направлении Бояро-Лежачев.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о разрушениях - тоже.

Скриншот: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Кроме того, утром в воскресенье, 29 мая, подвергся обстрелу жилой квартал Николаева. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - написал мэр в соцсетях.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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