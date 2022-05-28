В Министерстве внутренних дел сообщили подробности ракетного удара по Сумской области, о котором ранее сообщал в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ. По данным МВД, сегодня после 16 часов вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.

Детали обстрела изложены в Телеграм-канале ведомства.

Ракеты упали за пределами населенных пунктов, обстрел не повлек за собой человеческие жертвы или разрушения жилых или инфраструктурных объектов.

Кроме этого, сегодня после 12 часов враг выпустил пять минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района, добавили в МВД.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.