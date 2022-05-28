В результате утреннего обстрела Николаева один человек погиб, как минимум шестеро гражданских ранены.

Как сообщает Николаевская ОВА со ссылкой на военную комендатуру обороны города, по меньшей мере два боеприпаса взорвались во дворах многоэтажек. Разрушены несколько высоток.

На фото можно заметить, что после взрывов в доме выбиты стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов, повалены деревья.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.