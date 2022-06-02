В четверг, 2 июня, российские войска нанесли удар по Николаевской области четырьмя крылатыми ракетами.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

По информации ОК "Юг", удар ракет пришелся по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты.

Также ракетным ударами подверглись Черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы позиций ВСУ.

Ранее мы писали, что в Черном море увеличилось число российских кораблей, которые угрожают Украине ракетными ударами.

Также "Страна" сообщала, что по данным разведки, после Донбасса Россия попытается захватить весь юг Украины с выходом на Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.