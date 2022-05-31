В Черном море курсирует российский флагман "Адмирал Макаров", который несет на себе крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он предупреждает, что ракетная опасность остается высокой, поэтому посещать одесские пляжи небезопасно.

"Ситуация в городе и регионе полностью контролируется, без вражеских обстрелов. Однако вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой. Специалисты ВМС ВС Украины обезвредили и уничтожили две морские мины, которые прибило к берегу после шторма.

Украинские партизаны уничтожают изменников на юге Украины: коллаборанты, приготовиться на выход. Держим строй и вместе к Победе!", - заявил Братчук в недавнем обращении в Телеграм.

Впрочем, одесситы, судя по недавним фото, отказываться от пляжного отдыха не планируют.

Напомним, по состоянию на середину мая в Черном море размещалось 4 корабля и 2 подлодки РФ, на которых оставалось более 30 ракет "Калибр". С 23 мая Россия усилила корабельную группировку в Черном море. Однако по данным украинской разведки, РФ изменила тактику нанесения ракетных ударов и стала действовать осторожнее в Черном море.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.