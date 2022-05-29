В последнем отчете британской военной разведки по ситуации в Украине речь идет о гуманитарном коридоре через Черное море для транспортировки продовольствия из украинских портов.

Соответствующая сводка опубликована в Твиттере Минобороны Британии.

25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить такой коридор в обмен на ослабление санкций. Он также заявил о необходимости разминирования акватории вокруг порта Одесса, которое должна произвести Украина.

Британская разведка приводит это высказывание как типичный пример формирования Россией общественных месседжей: вбрасывать альтернативные нарративы, чтобы усложнить для публики их восприятие.

"В данном случае, важно, что Украина для защиты своих берегов лишь установила морские мины. Россия, со своей стороны, показала, что ради своих целей готова пойти, в том числе на провоцирование мирового голода. При этом, выдвинутое ею условие по ослаблению санкций говорит о том, какое это на самом деле имеет значение для режима", - пишет британская разведка.

Ранее Путин заявил, что Россия готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии снятия санкций со стороны Запада.

Кроме того, Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через свою территорию - пролив Босфор.