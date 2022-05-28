Первое российское судно зашло в порт Мариуполя и начало погрузку металла. Таким образом, порт впервые с начала войны возобновил работу.

Об этом сообщают в "ДНР".

По словам представителя назначенной "ДНР" "администрации" Мариуполя, судно типа "Славутич" возьмет на борт груз металла, после чего в понедельник отправится в Ростов-на-Дону.

В Украине уже назвали это мародёрством, заявив, что металл, который россияне собрались вывозить из порта, принадлежит украинским компаниям.

А в компании "Метинвест" обвинили в связи с этим россиян в пиратстве.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.