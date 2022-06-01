Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Один человек погиб на месте обстрела, еще один - госпитализировали, но врачи не успели спасти жизнь. Также известно еще о двух раненых.

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

На одном из адресов поврежден газопровод - без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу - порыв водопровода. В ближайшие дни ремонтные бригады все отработают. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, пока энергетики оперативно все отремонтировали.

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

"Сегодня коммунальщики раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна. Также они помогут вывезти крупногабаритный мусор и навести порядок возле домов", - пишет Сенкевич.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.