За месяц войны с Россией Украина тратит более 200 миллиардов гривен.

Об этом рассказал глава Министерства финансов Сергей Марченко в интервью Mind.

Так, за апрель военный бюджет составил 206 миллиардов гривен. Сюда входят выплаты на переселенцев, армию и другие пункты.

В частности, на ВПЛ и продовольственные программы потрачено около 14-15 млрд грн. В мае ожидается рост этих трат до 16-17 млрд грн.

Расходы на соцзащиту - это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн.

"Конечно, львиная доля средств направляется в армию. Вообще, военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины, так что и расходы осуществляем примерно в таком объеме", – сообщил министр.

Тем временем Россия тратит на вторжение в Украину порядка 900 миллионов долларов в день.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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