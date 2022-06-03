Полиция задерживает отдыхающих на Чкаловском пляже в Одессе. Видео публикуют одесские телеграм-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как группа полицейских на берегу настаивает, чтобы купающиеся вышли из воды. В конце концов правоохранители уводят нарушителя.

Напомним, еще в середине мая советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что побережье Черного моря в Одессе возможно еще очень не скоро станет снова безопасным для купания из-за мин.

Однако это не мешало одесситам выходить загорать и купаться. Но, как видим, полиция начала на это реагировать.

Напомним, в Азовском море начался массовый мор рыбы и дельфинов.

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