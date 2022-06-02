В акватории Азовского моря наблюдается массовый мор рыбы и дельфинов. Такая ситуация с учетом температуры и сезона может свидетельствовать о болезни в воде.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Эпидемия уже не просто угроза, а реальность. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - говорится в сообщении.

Напомним, в захваченном россиянами Мариуполе включили водопровод, но из-за перебитых при осаде труб вода течет по улицам. По данным менеджера ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине доктора Дорита Ницана, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

Ранее Мариупольский горсовет писал о том, что постоянная бомбардировка оккупантами "Азовстали" могла создать угрозу утечки десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в Азовское море, что в итоге может привести к экологической катастрофе в Азовском море.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.