Мариупольские "власти", назначенные "ДНР", включили в городе водопровод. Вода появилась в некоторых кранах. Однако из-за перебитых труб очень много воды утекает на улицы, образовывая огромные лужи.

Видео с ситуацией на улицах опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предупредил, что подобная ситуация может грозить городу эпидемией.

Как писала "Страна", еще 12 мая прошла информация, что в Мариуполе запустили подачу воды. Назначенный РФ "мэр" города Константин Иващенко заявил, что она подается из Старокрымского водохранилища.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.