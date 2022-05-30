В Мариуполе подконтрольные России власти начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Для того мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой ДНР", - пишет Андрющенко.

Он сообщил, что учитывая состояние сообщения с Донецком, это проблематично.

"Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", - резюмировал советник мэра.

Скриншот: Telegram/Андрющенко Time

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