Вспышки дизентерии, чумы и других инфекционных заболеваний может произойти в Мариуполе уже летом.

Об этом мэр города Вадим Бойченко предупредил 28 мая в эфире телемарафона.

"Нет света, почти нет еды, отсутствует питьевая вода. Добавляются еще сложные условия с точки зрения эпидемической ситуации. Мы видим, что за три месяца войны оккупанты убили больше 20 тысяч человек. Возникли стихийные захоронения в нашем городе. Больше ста тысяч человек остаются в плену, так как город закрыт. К этому добавляются неработающая канализация, отсутствие сбора мусора и ухудшение погодных условий, так как мы стоим на пороге лета, когда повысится температура", - перечислил мэр факторы риска.

По его словам, врачи сообщают, что в таких условиях летом могут быть вспышки тяжелых инфекционных заболеваний, которые заберут тысячи жизней.

Как писала "Страна", недавно региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности холеры.

Между тем главный санитарный врач Украины Игорь Кузин исключил возможность эпидемии холеры в стране.