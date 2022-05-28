Главный сантиарный врач Украины Игорь Кузин исключил возможность эпидемии холеры в стране. О такой угрозе стали рассуждать из-за сложной сантиарной ситуации на территориях, где идут военные действия.

По словам Кузина, в Украине есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Сейчас все подозрительные случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Кроме того, для обеспечения эпидемиологического надзора с поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора собираются образцы. Также исследуется питьевая вода.

За все это время мониторинга, как отметил санврач, не были зафиксированы даже подозрительные на холеру случаи.

"Работа ведется каждый день. На уровне каждой области имеются соответствующие планы готовности с четким перечнем больниц, которые включаются в тот или иной процесс; определенным материально-техническим обеспечением, в том числе по неснижаемому запасу лекарственных средств: антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. За счет такой системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет довольно быстро диагностирован, и запустится система реагирования, которая позволит локализовать его", – заявил Кузин.

Он также заверил, что в Украине есть вакцина против холеры.

Ранее Игорь Кузин отвергал также угрозу эпидемии обезьяньей оспы для Украины.

Как писала "Страна", недавно региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности холеры.