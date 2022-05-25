Оспа обезьян, которой в Европейских странах за неделю заболели около 70 человек, вероятно, передавалась половым путем на двух гей-вечеринках в Европе.

Об этом сообщил ведущий советник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Хейманн, ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, пишет Associated Press.

Он считает это "случайным событием". "Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться при тесном контакте с пораженными участками инфицированного человека, и похоже, что половой контакт усилил эту передачу. Вполне возможно, что кто-то заразился, у него появились поражения на гениталиях, руках или где-то еще, а затем он заразил других при половом или близком физическом контакте", - сказал он.

Представители органов здравоохранения говорят, что большинство известных случаев в Европе были зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но любой может заразиться при тесном контакте с больным человеком, его одеждой или простынями.

Напомним, ранее появились предположения, что вирус может передаваться и во время незащищенного секса. Британский таблоид Daily Mail пишет, что в Великобритании число заражений выше, среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин.

По данным издания, шесть из девяти первых подтвержденных случаев заболевания - это мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (после этого было подтверждено еще более десятка случаев - Ред.).

Ранее мы рассказывали, что еще известно об оспе обезьян.

Также сообщали, что в Минздраве заявили, что шансы распространения оспы обезьян на территории Украины маловероятны.