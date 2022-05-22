Министерство здравоохранения Украины советует украинцам не паниковать по поводу оспы обезьян.

"В Украине случаев заболевание такой разновидностью оспы не зафиксировано", - говорится в сообщении министерства на его официальной страничке в Facebook.

Как только появится новая информация по болезни, Минздрав обещает сообщить о ней дополнительно. Пока же оценивается уровень риска вспышки этого заболевания для страны. Также в ведомстве дали детальную информацию относительно этой болезни.

По данным Минздрава, инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных, а также через плаценту от матери к ребенку. Поэтому инфицирование возможно только при тесном контакте с заболевшим человеком, например, если это член семьи.

Кроме того, возможным фактором инфицирования является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Инкубационный период - от времени заражения до появления первых симптомов - составляет 5-21 день, но чаще всего симптомы появляются на 6-16 дни. Диагностируется оспа обезьян методом ПЦР.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьяна оспа сопровождается следующими симптомами:

жар,

сильная головная боль,

увеличение лимфатических узлов,

боль в спине, мышцах,

сильная слабость.

Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания. В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Как предотвратить заражение:

избегать тесного контакта с инфицированными,

тщательно мыть руки,

Также важную роль играют мероприятия эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

Мы рассказывали, что ВОЗ собирает заседание из-за вспышки такой оспы в мире. А президент США Джо Баден заявил, что страны должны быть обеспокоены вспышкой оспы.