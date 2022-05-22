Медики призвали украинцев не бояться оспы обезьян и не паниковать
Министерство здравоохранения Украины советует украинцам не паниковать по поводу оспы обезьян.
"В Украине случаев заболевание такой разновидностью оспы не зафиксировано", - говорится в сообщении министерства на его официальной страничке в Facebook.
Как только появится новая информация по болезни, Минздрав обещает сообщить о ней дополнительно. Пока же оценивается уровень риска вспышки этого заболевания для страны. Также в ведомстве дали детальную информацию относительно этой болезни.
По данным Минздрава, инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных, а также через плаценту от матери к ребенку. Поэтому инфицирование возможно только при тесном контакте с заболевшим человеком, например, если это член семьи.
Кроме того, возможным фактором инфицирования является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я
Инкубационный период - от времени заражения до появления первых симптомов - составляет 5-21 день, но чаще всего симптомы появляются на 6-16 дни. Диагностируется оспа обезьян методом ПЦР.
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я
Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьяна оспа сопровождается следующими симптомами:
- жар,
- сильная головная боль,
- увеличение лимфатических узлов,
- боль в спине, мышцах,
- сильная слабость.
Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания. В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела.
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я
Как предотвратить заражение:
- избегать тесного контакта с инфицированными,
- тщательно мыть руки,
Также важную роль играют мероприятия эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.
Инфографика: Міністерство охорони здоров'я
Мы рассказывали, что ВОЗ собирает заседание из-за вспышки такой оспы в мире. А президент США Джо Баден заявил, что страны должны быть обеспокоены вспышкой оспы.