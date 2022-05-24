Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уточнил количество случаев обезьяньей оспы в Евросоюзе: всего зарегистрировано 67 заболевших в девяти государствах.

Об этом говорится в сообщении центра.

"К сожалению, в пресс-релизе по экспресс-оценке риска по обезьяньей оспе была допущена ошибка. В нем говорится, что 85 случаев были зарегистрированы в восьми странах, тогда как правильное число должно быть 67 случаев в девяти странах", - уточняется в новом релизе.

Речь идёт о случаях, зафиксированных с 15 по 23 мая в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. В уточнённом релизе в этот список была добавлена Австрия.



ECDC - это агентство Евросоюза, целью которого является укрепление защиты Европы от инфекционных заболеваний.

Ранее мы писали, что Бельгия стала первой страной мира, которая ввела карантин после вспышки обезьяньей оспы. Для больных введена обязательная 21-дневная изоляция.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что страны должны быть обеспокоены вспышкой обезьяньей оспы.