Бельгия стала первой страной мира, которая ввела карантин после вспышки обезьяньей оспы.

Об этом сообщает телеканал VRT.

По данным телеканала, для больных введён обязательный 21-дневный карантин.

Все случаи заболевания, первый из которых был зарегистрирован в Бельгии в пятницу, 20 мая, связаны с фестивалем Антверпене.

Инфицирование оспой обезьян происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных, а также через плаценту от матери к ребенку. Поэтому инфицирование возможно только при тесном контакте с заболевшим человеком, например, если это член семьи.

Кроме того, возможным фактором инфицирования является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что страны должны быть обеспокоены вспышкой обезьяньей оспы.

Ранее мы писали, что медики призвали украинцев не бояться оспы обезьян и не паниковать.

Также "Страна" сообщала, что с начала года в Конго зарегистрировали более тысячи случаев оспы обезьян.