Шансы распространения оспы обезьян на территории Украины, которая стремительно расходится по миру, маловероятны, так как наша страна не является транзитной для путешествий в Африку.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев болезни, среди них 171 подтвержденный и 87 под подозрением.

"Вирус действительно стабильный, поэтому он не так быстро мутирует, как, например, коронавирус, и течение довольно легкое. Намного легче оспа. Мы сейчас находимся на этапе готовности и на этапе мониторинга этой ситуации", - заявил Кузин.

Он добавил, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.

"Чтобы инфицироваться нужен длительный близкий контакт с больным человеком", - заявил главный санврач Украины, добавив, что если украинец инфицируется вирусом на территории Евросоюза, он будет находиться там, пока полностью не выздоровеет.

Напомним, ранее медики призвали украинцев не бояться оспы обезьян и не паниковать.

Вместе с тем, сообщалось, что Бельгия ввела карантин после вспышки обезьяньей оспы у людей.