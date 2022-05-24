В Минздраве рассказали, грозит ли украинцам оспа обезьян
Шансы распространения оспы обезьян на территории Украины, которая стремительно расходится по миру, маловероятны, так как наша страна не является транзитной для путешествий в Африку.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев болезни, среди них 171 подтвержденный и 87 под подозрением.
"Вирус действительно стабильный, поэтому он не так быстро мутирует, как, например, коронавирус, и течение довольно легкое. Намного легче оспа. Мы сейчас находимся на этапе готовности и на этапе мониторинга этой ситуации", - заявил Кузин.
Он добавил, что на сегодняшний день случаев инфицирования обезьяньей оспой в Украине нет.
"Чтобы инфицироваться нужен длительный близкий контакт с больным человеком", - заявил главный санврач Украины, добавив, что если украинец инфицируется вирусом на территории Евросоюза, он будет находиться там, пока полностью не выздоровеет.
Напомним, ранее медики призвали украинцев не бояться оспы обезьян и не паниковать.
Вместе с тем, сообщалось, что Бельгия ввела карантин после вспышки обезьяньей оспы у людей.