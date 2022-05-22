В Австрии госпитализировали мужчину с подозрением на новую распространяющуюся болезнь - оспу обезьян.

Об этом сообщают местные СМИ.

В ночь на воскресенье скорая доставила в больницу 35-летнего мужчину. У него типичные симптомы, указывающие на оспу обезьян. Об этом заявил представитель городского совета здравоохранения Питер Хакер.

У него лихорадка и пустулы на лице. Сейчас проверяется, действительно ли это обезьянья оспа

Отметим, что заболевание встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус передается от животных к человеку. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян не превышает 10%. Эта редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель. Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок.

Однако сейчас она распространяется в Европе, так что ВОЗ созывает экстренную встречу на этот счет.

Также мы рассказывали, что президент США Джо Байден заявил, что вспышка оспы обезьян - это то, чем "все должны быть обеспокоены" и призвал все государства объединиться перед лицом этой потенциальной угрозы.