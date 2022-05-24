Вслед за Бельгией в Германии собираются ввести карантин после вспышки обезьяньей оспы у людей. Министр здравоохранения ФРГ объявил о введении 21-дневного карантина для заразившихся этим вирусом.

К полудню понедельника, 23 мая, в Германии были зафиксированы четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян, во всех четырех (один - в Мюнхене, три - в Берлине) речь идет о сравнительно неопасном западноафриканском варианте болезни. Однако по данным представителя пресс-службы немецкого минздрава Себастьяна Гюльде, случаев болезни станет больше, если учесть что речь идет об инфекционном вирусном заболевании.

"В настоящий момент, однако, похоже, что повышенный риск заражения наблюдается в первую очередь при сексуальных контактах между мужчинами", - заявил Гюльде на правительственной пресс-конференции в Берлине. Данных каких бы то ни было исследований, подтверждающих эту гипотезу, немецкий чиновник не привел.

Напомним, ФРГ стала одной из 15 стран, где выявлены случаи заражения оспой обезьян. Считается, что вирусное заболевание передается главным образом при сексуальных контактах между мужчинами, но научными данными это не подтверждено.

Всего в мире зарегистрировано 258 случаев болезни, среди них 171 подтвержденный и 87 под подозрением. Любой пациент с подозрением на оспу обезьян должен быть обследован и, если диагноз подтвердится, изолирован до тех пор, пока его повреждения не покроются коркой, струп не отпадет и под ним не образуется свежий слой кожи, - настаивает Всемирная организация здравоохранения.

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