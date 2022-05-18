Сейчас дороги на улицах в Мариуполе превратились в реки. Это связано с тем, что в городе произошли многочисленные прорывы коммуникаций.

Накануне региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности холеры.

"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе и мы готовимся", - заявляла она.

Ранее мы писали о том, что по данным ВОЗ, в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру из-за разрушенной системы водоснабжения.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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