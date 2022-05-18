Британская разведка сообщает, что украинское сопротивление в Мариуполе вынудило РФ задействовать вспомогательный контингент, что указывает на проблемы с ресурсами в Украине.

Сводка разведки Британии опубликована в Twitter Минобороны страны.

По данным разведки, несмотря на то, что войска РФ окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность РФ получить полный контроль над городом и привело к дорогостоящим потерям личного состава среди российских войск.

Пытаясь подавить сопротивление, РФ широко использовала вспомогательный контингент. Включая развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч бойцов, в основном сосредоточенных на Мариупольском и Луганском направлениях, пишет разведка. Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений нацгвардии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, осуществляет строгий личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе, сообщает разведка Британии.

По ее данным, развертывание такого разрозненного контингента демонстрирует серьезные проблемы РФ с ресурсами в Украине и способствует разобщению командования, которое продолжает мешать операциям России.

Напомним, Украина подтвердила, что в Мариуполе военные покидают завод "Азовсталь" и отправляются на территорию, подконтрольную "ДНР". Россия заявляет, что украинские военные складывают оружие и сдаются в плен. В Украине сообщают, что происходит их эвакуация для последующего обмена. Мы ранее рассказывали о том, что происходит на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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