Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что оспа обезьян дойдет и до Украины, но эпидемиологической вспышки не будет.

Об этом он заявил в интервью "Суспильному".

Санитарный врач отметил, что болезнь передается не так легко, как коронавирус.

"Недостаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь достаточно длительный близкий контакт, как с выделениями этого человека, или, например, с кровью, или с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", — сказал Кузин.

Он уверен, что болезнь дойдет и до Украины, но особых проблем не доставит.

"Мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое исследование, мы точно знаем, чем лечить, как лечить. И что нужно предпринимать, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", — подчеркнул главный санитарный врач.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в первую неделю в Евросоюзе зарегистрировано 67 заболевших оспой обезьян в девяти государствах.

А в ВОЗ выяснили, что источником распространения оспы обезьян в Европе стали две гей-вечеринки в Европе.