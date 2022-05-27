В Украине продлили карантин, связанный с коронавирусом, до 31 августа.

Решение принял Кабмин, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что это интересный маркер того, что эпидемия продолжается. Хотя власти с начала российского вторжения и перестали публиковать данные о заболевших.

При этом в апреле Ляшко заявил о резком спаде заболеваемости коронавирусом в Украине.

А медики сообщили, как в Украине работает карантин во время войны: без сертификатов, но с масками.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.