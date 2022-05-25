Германия с 1 июня отменяет все коронавирусные ограничения для въезда в страну. Послабления будут действовать только летом, а с 1 сентября опять введут ограничения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, пишет Reuters.

Отменяются требования предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный результат теста или справку о недавнем выздоровлении от Covid-19 для въезда в страну.

В последние недели количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии неуклонно снижалось, и большинство ограничений были сняты.

Отметим, что в мире набирает обороты новая вспышка заражений и новые ограничения. В Германии заразившихся обезьяньей оспой людей посадят на 21-дневный карантин.

23 мая в Германии были зафиксированы четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян, во всех четырех речь идет о сравнительно неопасном западноафриканском варианте болезни. Однако по данным представителя пресс-службы немецкого минздрава Себастьяна Гюльде, случаев болезни станет больше, если учесть что речь идет об инфекционном вирусном заболевании.