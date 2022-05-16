С понедельника, 16 мая, в Австрии, где с начала марта ослабили карантин, отменили все "коронавирусные" ограничения для въезда в страну.

Об этом сообщает пресс-служба туристического портала страны.

Теперь больше не действует так называемое "правило 3G", согласно которому при пересечении границы нужно было предъявлять справки о вакцинации, выздоровлении или свежий отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, с 5 марта в магазинах, отелях и ресторанах Австрии больше не требуется подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования от ковида. Ресторанам разрешили работать по ночам, а бессимптомных больных Covid-19 перестали отправляться на карантин.

Ранее сообщалось, что Австрия на полгода продлила пограничный контроль с Венгрией и Словенией из-за украинских беженцев. Действовать он будет до 11 ноября 2022 года.

Вместе с тем, мы писали, что в КНДР впервые заявили о вспышке ковида и ввели карантин и режим "максимально чрезвычайной ситуации". До этого КНДР не признавала у себя ни одного случая коронавируса.

Также сообщали, в ВОЗ прогнозируют появление множества новых штаммов коронавируса.

Кроме того, в январе в ООН призывали мир начинать готовиться к следующей пандемии.