В России хотят создать (или точнее, воссоздать) "макрорегион Донбасс" - по примеру созданного в 2010 году "еврорегиона Донбасс", включавшего в себя часть территорий России и Украины.

Такие намерения озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он считает, что создание "макрорегиона" поможет сотрудничеству между этими областями.

Напомним, "еврорегион Донбасс" был создан в 2010 году в Луганске. В него входили Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области. Он не функционирует с 2014 года - с начала войны на Донбассе.

Напомним, накануне спикер Кремля Песков высказал сомнения о скором "вхождении" Донбасса в состав России.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.