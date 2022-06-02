Проведение "референдума" о "вхождении" Донбасса в РФ "в нынешних условиях вряд ли возможно".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "сначала нужно обеспечить безопасность "республик".

Также Песков заявил, что "попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории РФ существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону".

Напомним, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на "присоединение" Донецкой, Луганской и Херсонской областей к России уже в июле.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.