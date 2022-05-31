Назначенные РФ "власти" Запорожской области собираются отпраздновать в Мелитополе 12 июня "День России" и начали приём документов для получения российского гражданства.

Об этом сообщил назначенный РФ "член главного совета военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов.

В то же время вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что ускоренный порядок выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины уже заработал, за 30 мая заявки на получение гражданства РФ подали более 50 человек.

"День России" - государственный праздник РФ, который отмечается 12 июня. Праздник введен в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Ранее стало известно, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет.

А в Минобороны Украины заявили, что часть местного населения Херсонской области препятствует освобождению территорий.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.