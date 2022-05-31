Последние взрывы в Мелитополе не имеют отношения к действиям "украинских партизан", а являются следствием разборок внутри российских структур.

Такое мнение "Стране" высказал источник в бизнес-кругах региона, которые продолжает работать в подконтрольных России районах Запорожской области.

"Реальная власть на захваченной территории принадлежит так называемой ВОГ - временной объединённой группе, в которую входят российские силовики. Ее возглавляет некто Артём (это его позывной). Его заместителем по "хозяйственной" части является дагестанец по имени Альберт, позывной Флинт.

Флинт стремится контролировать все поставки в регион топлива и товаров первой необходимости, да и прочие денежные темы тоже. При этом в регион хотят зайти структуры Аксёнова из Крыма, а также люди из "ДНР". Кроме того, ВОГ, по идее, должен передать полномочия "гражданской администрации" во главе с Балицким. Но Флинт не хочет терять контроль над потоками, вплоть до того, что планировал устроить "таможню" в Мелитополе, чтоб тормозить грузы "от чужаков". И российские силовики мне говорят, что они уверены - вчерашний взрыв в Мелитополе, а также недавний "подрыв бронепоезда" это имитация терактов и диверсий, с целью изобразить угрозу от "украинских партизан" и продлить и усилить полномочия ВОГ", - говорит источник.

Напомним, вчера сообщалось о взрыве в Мелитополе. По данным "РИА Мелитополь", взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка, в которой живет назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий.

После этого назначенные РФ "власти" Мелитополя подтвердили взрыв в городе и обвинили "украинских диверсантов". По предварительным данным, взорвался автомобиль.

Позже "власти" Мелитополя сообщили, что после утреннего взрыва назначенный россиянами "губернатор" не пострадал.

Также сообщалось, что в оккупированном Мелитополе взорвался заминированный скутер. По данным СМИ, в домах рядом выбило окна, поврежден фасад магазина.