Назначенные Россией "власти" Мелитополя подтверждают взрыв в городе. Он прогремел около 7:40. По предварительным данным, взорвался автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.

Площадь Победы, где находится городская администрация, оцепили и усилили охрану админзданий. Член "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что "центр города заполнили клубы чёрного дыма".

В оккупационной "администрации Запорожской области" заявили, что за взрывом в Мелитополе стоят "украинские диверсанты".

Ранее "РИА Мелитополь" сообщало, что взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка, в которой живет назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.