На железнодорожном вокзале в Мелитополе заметили российские танки Т-72Б. Судя по всему, технику перебрасывают на фронт под Запорожьем и Гуляйполем.

Фото публикуют телеграм-каналы.

У РФ на хранении находится порядка семи тысяч таких танков.

Ранее в Мелитополе были замечены старые танки Т-62, которые также транспортировались по железной дороге.

Также сообщалось, что в Мелитопольском районе часть полицейских перешла на сторону РФ, среди них участники АТО.

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