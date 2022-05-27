В Украину идет волна дефицита овощей из-за оккупации российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью "Украинскому радио".

Нехватка коснется молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

А вот картофеля будет достаточно для внутреннего потребления. Сахарную свеклу можно даже экспортировать. Также есть запасы подсолнечников.

Он констатировал, что посевную в этом году можно считать состоявшейся - посеяно 90% из запланированного.

Напомним, во многих магазинах из полок полностью исчезла соль из-за остановки "Артемсоли". Вместе с тем, цены на соль

Также мы писали, что эксперты призывают украинцев использовать "каждый клочок земли для выращивания продовольствия" - вплоть до посевов зелени и лука на балконных грядках.

Кроме того, сообщалось, что в Украине спрогнозировали рост цен на мясо и яйца на 20-30% из-за войны.

"Страна" ранее разобралась, что происходит с продуктами и ценниками в магазинах и чего ожидать в ближайшем будущем.