В Мелитопольском районе Запорожской области сотрудники одного из отделов полиции перешли на сторону России, среди них есть участники АТО.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции теперь называется "народной милицией", потому что перешел на сторону врага. Сотрудничать с врагом согласились более тридцати пяти работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Интересно, что среди изменников есть и участники АТО. Возможно, подобное действие полицейских было вызвано психологическим, а возможно и физическим давлением на людей и их семьи", - сказано в Телеграм-канале ОВА.

Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что в Мелитополе партизанами ликвидированы российские военные высокого ранга.

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