В Васильевке Запорожской области скопилось огромное количество людей, которые уже несколько дней не могут выехать в Запорожье с территорий, подконтрольных России, и ночуют прямо в машинах.

Об этом свидетельствуют соответствующие видео.

Рядом с Васильевкой идут интенсивные обстрелы.

Напомним, противник усиливает группировку войск к востоку от Запорожья. Вероятно, для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя.

Ранее мы писали, что 20 мая россияне начали пропускать авто с гражданскими в сторону Запорожья. Машины стояли трое суток.

Однако уже 23 мая россияне опять перекрыли движение автотранспорта между оккупированной и подконтрольной территориями. На российском блокпосте в Васильевке не пропускали любой автомобильный транспорт, образовалась пробка из более чем 400 машин.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.