В оккупированном Мелитополе утром 30 мая прогремел мощный взрыв в самом центре города. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

По предварительным данным, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка, в которой живет назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий. Каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

В центре города видны клубы черного дыма.

Напомним, около двух недель назад Запорожская ОВА сообщила о ликвидации высокопоставленных военных РФ мелитопольскими партизанами.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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