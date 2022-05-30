В оккупированном Мелитополе назначенные Россией власти заявляют, что "губернатор" Евгений Балицкий из-за взрыва в центре, в понедельник, 30 мая, не пострадал. Однако, в результате, ранены три человека.

Об этом сообщают российские СМИ и публикуют видео с места взрыва.

По предварительным данным взрывное устройство при теракте в Мелитополе заложили в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с тремя людьми (как пишут РИА "Новости" - волонтёрами) ехал мимо.

Напомним, ранее "РИА Мелитополь" сообщало, что взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка, в которой живет назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий.

После этого назначенные РФ "власти" Мелитополя подтвердили взрыв в городе и обвинили "украинских диверсантов". По предварительным данным, взорвался автомобиль. Площадь Победы, где находится городская администрация, оцепили и усилили охрану административных зданий.

Также ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе взорвался заминированный скутер. По данным СМИ, в домах рядом выбило окна, поврежден фасад магазина.