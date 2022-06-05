Сегодня ночью российские войска обстреляли Краматорск. "Прилеты" пришлись на два промышленных объекта.

Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.

"Ночной авиаракетный удар по Краматорску. "Освобождают" нас от промышленности", - написал Гончаренко.

По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара по Краматорску нет. Однако есть серьезные повреждения на двух предприятиях города.

Кроме этого, сообщается и о ночном обстреле Дружковки в Донецкой области (город находится рядом с попавшим под удар Краматорском). По данным губернатора Павла Кириленко, есть как минимум один погибший и раненый.

"Разрушены частные дома, по меньшей мере один человек погиб, один ранен - таковы результаты ночного ракетно-бомбового удара, нанесенного российскими войсками по Дружковке. На месте обстрела сейчас работают правоохранители и спасатели", - сообщил Кириленко в своем Фейсбуке.

Губернатор призвал жителей Донецкой области как можно быстрее эвакуироваться.

"Все разрушенное – восстановим, но, к сожалению, не сможем вернуть утраченные жизни. Не пренебрегайте опасностью – уезжайте. Не пополняйте список жертв кровавых российских преступников", - написал Кириленко.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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